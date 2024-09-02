Витебск, Белоруссия, 2 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет мобильного телефона и никогда не было. Глава республики рассказал об этом 2 сентября в ходе встречи со студентами высших учебных заведений Витебской области.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

«Есть ли у меня мобильный телефон — нет и никогда не было. По многим причинам. Во-первых, мне это не нужно», — привела его слова пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко уточнил, что для необходимых разговоров с использованием мобильного телефона у него есть служба безопасности с правительственной связью, которая в случае необходимости докладывает ему, после чего белорусский лидер проводит разговоры.

«И второе — безопасность. Поэтому я телефоном не пользуюсь, и меня не тянет — потому что есть кому», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2021 года Лукашенко заявил, что смартфоны позволяют американцам «каждую минуту» отслеживать их владельцев. По словам белорусского лидера, те, кто его не слышит, могут продолжать покупать смартфоны, а умные люди уже давно пользуются кнопочными телефонами.