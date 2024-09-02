Кызыл, 2 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Много людей на Западе, несмотря на действия политиков, поддерживают Россию и традиционные ценности. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» во время посещения средней общеобразовательной школы No 20 им. Героев Отечества в городе Кызыле.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

«В этих странах очень много людей, очень много, которые поддерживают Россию <…> борются в своих странах за эти традиционные ценности: за семью, за здоровые взаимоотношения между нашими традициями», — заявил президент.

Глава государства добавил, что Россия не теряет контактов со странами Запада, несмотря на попытки её изолировать.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Путин, выступая на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности, заявил, что у России в европейских странах много друзей, разделяющих традиционные ценности. Глава государства отметил, что такие люди просто не выпячивают свои взгляды, в отличие от тех, кто выступает за нетрадиционные ценности.

Путин в феврале текущего года заявил, что преданность Отчизне, долг беречь её и отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются важнейшими и непререкаемыми ценностями России.