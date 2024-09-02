Минск, 2 сентября, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Скончался трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь. Спортсмену было 86 лет. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Белорусской федерации борьбы.

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«Сегодня на 87-м году жизни не стало легенды мирового спорта, лучшего борца XX века, трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Васильевича Медведя. Нет слов, чтобы выразить печаль и боль утраты, покойся с миром, легенда», ― говорится в сообщении федерации в Telegram-канале.

О причинах смерти не сообщается.

Александр Медведь родился 16 сентября 1937 года в городе Белая Церковь в Киевской области Украины. Борец вольного стиля, заслуженный мастер спорта СССР (1963 год) три раза становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе (1964, 1968, 1972 гг.), причём в трёх разных весовых категориях (полутяжёлой, тяжёлой и абсолютной), семь раз становился чемпионом мира, три раза (1966, 1968 и 1972 гг.) — чемпионом Европы. В 1961–1970 годах девять раз становился чемпионом СССР.

На Олимпиаде 1972 года он был знаменосцем сборной СССР на церемонии открытия Игр. После окончания спортивной карьеры работал доцентом в Минском радиотехническом институте и тренером по борьбе, был заведующим кафедрой спорта.