Автобус Москва — Анапа протаранил около 10 машин на ЦКАД
Пассажирский автобус Москва — Анапа протаранил около 10 автомобилей на ЦКАД
Красногорск, 2 сентября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Пассажирский автобус попал в дорожную аварию на 229-м км Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом 1 сентября сообщили «Известия» со ссылкой на источник.
Автобус следовал по маршруту Москва — Анапа.
«По предварительным данным, повреждено около 10 автомобилей», — добавил источник.
Другие подробности аварии не указали.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 сентября в Новой Москве один человек погиб и пятеро получили травмы при столкновении большегруза с автобусом, перевозившим рабочих. Одного из пострадавших эвакуировали в больницу санитарным вертолётом. Авария произошла на 231-м км ЦКАД. По факту ДТП организовали проверку.
В центре Екатеринбурга 27 августа пассажирский автобус врезался в дерево. В ходе инцидента шесть человек получили травмы. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту 89 УрФУ — Окраинная, отвлёкся от управления и потерял контроль над транспортным средством.