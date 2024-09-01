Красногорск, 2 сентября, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Пассажирский автобус попал в дорожную аварию на 229-м км Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Об этом 1 сентября сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Автобус следовал по маршруту Москва — Анапа.

«По предварительным данным, повреждено около 10 автомобилей», — добавил источник.

Другие подробности аварии не указали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 сентября в Новой Москве один человек погиб и пятеро получили травмы при столкновении большегруза с автобусом, перевозившим рабочих. Одного из пострадавших эвакуировали в больницу санитарным вертолётом. Авария произошла на 231-м км ЦКАД. По факту ДТП организовали проверку.

В центре Екатеринбурга 27 августа пассажирский автобус врезался в дерево. В ходе инцидента шесть человек получили травмы. Водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту 89 УрФУ — Окраинная, отвлёкся от управления и потерял контроль над транспортным средством.