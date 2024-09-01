Берлин, 1 сентября, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Окончание правления главы киевского режима Владимира Зеленского наступит в течение нескольких месяцев, предположил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Руководство Украины теперь открыто говорит о поражении в конфликте и винит Запад. От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, [это произойдёт] ещё до выборов в США», — написал он на своей странице в соцсети Х.

Также Дотком предположил, что кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис ждёт провал на предстоящих выборах. Бизнесмен считает, что от властей можно ожидать «отчаянных мер» и произойти может «всё что угодно».

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что 2024 год станет последним для Владимира Зеленского в качестве главы киевского режима.

Дотком в августе отмечал, что США движутся в сторону крупнейшего в истории страны экономического кризиса. Мировая гегемония доллара завершается, и правительство США уже не сможет так легко увеличивать госдолг страны, отмечал эксперт.