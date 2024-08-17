Берлин, 17 августа, 2024, 05:42 — ИА Регнум. США движутся в сторону крупнейшего в истории экономического кризиса. Своим мнением поделился немецкий бизнесмен, владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мир отвергает задиру. Гиперинфляция уничтожит активы Соединённых Штатов. Ожидайте самого большого краха в истории», — написал он в соцсети Х.

По словам эксперта, мировая долларовая гегемония завершается. Правительство США не сможет увеличить госдолг, возможностей Вашингтона хватит только на запуск своего печатного станка.

Как сообщало ИА Регнум, минфин США 29 июля сообщил, что государственный долг страны впервые в истории превысил отметку в 35 трлн долларов. Согласно прогнозу бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны.

В тройку государств G-20 с наименьшим уровнем госдолга на душу населения вошли Индия (1316 долларов на человека), Индонезия (1747 долларов) и Россия (2076 долларов). США входят в список стран с самым высоким уровнем госдолга — 104,5 тыс. долларов.

США последние два года балансируют на грани рецессии. Снижение темпов роста американского производства приведёт к падению мировой экономики на 5%, считает экономист, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян. Он добавил, что любые способы снижения госдолга предполагают лишение доллара статуса резервной валюты, но на это США не пойдут.