Угледар, ДНР, 1 сентября, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил (ВС) России наносят ракетно-бомбовый удар по укреплениям украинских бойцов в районе Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Судя по грохоту от прилётов, передний край обороны ВСУ вдоль дороги как будто решили сравнять с землёй», — сказано в публикации.

Источник уточняет, что на указанном направлении есть несколько ключевых позиций. Среди них шахта «Южно-Донбасская №1» и профилакторий третьей шахты на юго-западной оконечности Угледара.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 1 сентября начали штурм города Угледара. Активные боевые действия на этом участке возобновились впервые за последние два года. Ранее в Сети появилось видео массированных ударов по Угледару, на кадрах видны взрывы и разрушенные строения.

По данным Минобороны за неделю, с 24 по 30 августа, ВС России освободили в зоне проведения спецоперации семь населённых пунктов. Это село Стельмаховка в ЛНР, село Синьковка в Харьковской области, а также населённые пункты Константиновка, Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное в ДНР.