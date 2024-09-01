В Молжаниновском районе Москвы выделили участки для строительства дорог
Москва, 1 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Около 20 гектаров земли выделили столичные власти для развития дорожной инфраструктуры Молжаниновского района Москвы, сообщил заместитель мэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«Москва реализует проекты транспортного строительства. Среди них есть как крупные развязки и путепроводы, так и локальные объекты, необходимые для конкретных территорий. Например, запланированы работы по развитию улично-дорожной сети в Молжаниновском районе на севере столицы», — приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.
Для строительства дорог в указанном районе уже выделено 19,6 га земли. Общая протяжённость дорог составит 5 км, уточнил Ефимов.
Сообщается, что для объектов, которые возводятся за счёт городского бюджета, департамент имущества столицы предоставляет застройщикам участки в пользование бесплатно и на протяжении всего периода работ.
Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с осени 2023 года для развития улично-дорожной сети Молжаниновского района было выделено шесть участков земли. Из них в конце прошлого года Москва предоставила три объекта площадью 7,6 га. В первом полугодии 2024 года этот список пополнили ещё три территории площадью почти 12 га.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве появятся три новые платные дороги по концессионным соглашениям. Одна магистраль свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошёво-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Вторая дорога соединит север города с деловым центром «Москва-Сити» и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. Третья трасса соединит бывшую промзону «ЗИЛ» с югом и юго-западом в обход ТТК.