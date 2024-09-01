Москва, 1 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Около 20 гектаров земли выделили столичные власти для развития дорожной инфраструктуры Молжаниновского района Москвы, сообщил заместитель мэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Москва реализует проекты транспортного строительства. Среди них есть как крупные развязки и путепроводы, так и локальные объекты, необходимые для конкретных территорий. Например, запланированы работы по развитию улично-дорожной сети в Молжаниновском районе на севере столицы», — приводит его слова пресс-служба столичного градкомплекса.

Для строительства дорог в указанном районе уже выделено 19,6 га земли. Общая протяжённость дорог составит 5 км, уточнил Ефимов.

Сообщается, что для объектов, которые возводятся за счёт городского бюджета, департамент имущества столицы предоставляет застройщикам участки в пользование бесплатно и на протяжении всего периода работ.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с осени 2023 года для развития улично-дорожной сети Молжаниновского района было выделено шесть участков земли. Из них в конце прошлого года Москва предоставила три объекта площадью 7,6 га. В первом полугодии 2024 года этот список пополнили ещё три территории площадью почти 12 га.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве появятся три новые платные дороги по концессионным соглашениям. Одна магистраль свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошёво-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Вторая дорога соединит север города с деловым центром «Москва-Сити» и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. Третья трасса соединит бывшую промзону «ЗИЛ» с югом и юго-западом в обход ТТК.