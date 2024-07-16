Москва, 16 июля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. В Москве появятся три новые платные дороги по концессионным соглашениям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Александр Демьянчук/ТАСС

«Трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат транспортную доступность девяти районов города, где живут около 1,3 миллиона человек», — написал он.

По словам Собянина, одна магистраль свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошёво-Мневниками в обход Волоколамского шоссе.

Вторая дорога соединит север города с деловым центром «Москва-Сити» и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.

Третья трасса соединит бывшую промзону «ЗИЛ» с югом и юго-западом в обход ТТК, заключил мэр столицы.

На данный момент в Москве работают две платные дороги: Московский скоростной диаметр и проспект Багратиона. В конце июня вице-мэр Максим Ликсутов заявил, что правительство Москвы рассматривает ещё несколько концессионных предложений дорожной инфраструктуры по образцу участка на проспекте Багратиона.

Сообщается, что Москомархитектура уже запустила в разработку проекты планировки территорий под автотрассы. Согласно проектной документации, автодорогу от Ленинградского шоссе до «Москва-Сити» построят за шесть лет с момента заключения соглашения. От улицы Трофимова до Севастопольского проспекта за пять лет появится дорога, от улицы Свободы до Живописной улицы — за четыре года.

Как передавало ИА Регнум, в конце прошлого года перед столичными властями поставили задачу разработать базовые отраслевые программы развития Москвы до 2030 года. Целью столичных властей является создание одной из лучших транспортных систем в мире.