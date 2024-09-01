Дублин, 1 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский отправил легионы своих людей на погибель, при этом накопив огромное состояние. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический мировой конфликт», — написал он в соцсети Х.

Журналист добавил, что Зеленский является «глубоко коррумпированным диктатором».

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что его западные коллеги избегают разговоров о снятии ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием, которое Украина получает от союзников. Он отметил, что продолжает поднимать этот вопрос, и сравнил ситуацию с игрой в пинг-понг.

27 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом. Вашингтон отбросил здравый смысл и действует по эскалационному сценарию, отметил он.