На Западе Зеленского назвали «коррумпированным диктатором»
Боуз: диктатор Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный конфликт
Дублин, 1 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается втянуть Запад в разрушительный глобальный конфликт, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Зеленский отправил легионы своих людей на погибель, при этом накопив огромное состояние. Теперь он пытается втянуть нас в потенциально катастрофический мировой конфликт», — написал он в соцсети Х.
Журналист добавил, что Зеленский является «глубоко коррумпированным диктатором».
Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, что его западные коллеги избегают разговоров о снятии ограничений на удары вглубь России дальнобойным оружием, которое Украина получает от союзников. Он отметил, что продолжает поднимать этот вопрос, и сравнил ситуацию с игрой в пинг-понг.
27 августа замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что причастность США к нападению ВСУ на Курскую область является фактом. Вашингтон отбросил здравый смысл и действует по эскалационному сценарию, отметил он.