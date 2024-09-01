Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Спасатели приостановили поиски тел погибших при крушении вертолёта Ми-8Т на Камчатке, они продолжатся утром 2 сентября, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

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«Семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю продолжат поиски с рассветом», — сказали в МЧС.

На данный момент на месте крушения вертолёта Ми-8Т на Камчатке найдены 17 тел.

Как передавало ИА Регнум, на Камчатке были обнаружены обломки пропавшего накануне вертолёта Ми-8Т. По информации МЧС, обломки находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз экипаж выходил на связь.

На борту пропавшего Ми-8Т находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

Накануне вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. СК России возбудил уголовное дело по факту авиаинцидента.

В оперативных службах сообщили, что вертолёт Ми-8Т, предварительно, врезался в сопку. Предполагаемая причина крушения — ошибка экипажа воздушного судна.