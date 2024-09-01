Петропавловск-Камчатский, 1 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8Т мог разбиться на Камчатке из-за ошибки пилотирования в туманную погоду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе по ликвидации последствий катастрофы.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В качестве приоритетной версии рассматривается ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях. В тумане пилот мог не заметить сопку и задеть её склон», — сказал собеседник.

Ранее на Камчатке были обнаружены обломки пропавшего накануне вертолёта Ми-8Т. По информации МЧС, обломки находятся на высоте 900 метров вблизи места, где последний раз экипаж выходил на связь.

В оперативных службах сообщили, что вертолёт Ми-8Т, предварительно, врезался в сопку. Предполагаемая причина крушения — ошибка экипажа воздушного судна.

Как передавало ИА Регнум, на борту пропавшего Ми-8Т находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа. В числе пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена.

Накануне вертолёт авиакомпании «Витязь-Аэро» вылетел из района вулкана Вачкажец в село Николаевка под Елизово. Вскоре после вылета, в 16:15 по местному времени (07:15 мск), связь с пилотами пропала. СК России возбудил уголовное дело по факту авиаинцидента.