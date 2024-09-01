Елизово, Камчатский край, 1 сентября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Авиация на Камчатке из-за сильных ливней не может продолжать поиски пропавшего с радаров 31 августа вертолёта Ми-8Т. Об этом ТАСС сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

«Погоды нет, видимости нет, дует боковой ветер, поэтому вылет вертолёта в настоящий момент невозможен», — пояснил Лебедев.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится на полуострове минимум до конца 1 сентября. 2 сентября также ожидаются дожди.

Местные СМИ написали, что спасатели продвинулись на 3,5 км к месту пропажи вертолёта, но пока результатов нет. Поиски затруднены сложным рельефом.

Как сообщало ИА Регнум, на Камчатке продолжаются поиски пропавшего 31 августа в Елизовском районе вертолёта Ми-8Т. Группы спасателей и волонтёров отправились разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи борта.

31 августа поиски проводились вертолётом компании «Витязь-Аэро» — владельца пропавшего Ми-8Т.

Пропавший вертолёт в районе вулкана Вачкажец перевозил 19 пассажиров. Всего на борту находились 22 человека. Пилоты во время полёта не сообщали о неполадках. Возбуждено уголовное дело.