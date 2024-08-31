Елизово, Камчатский край, 1 сентября, 2024, 00:37 — ИА Регнум. На Камчатке продолжаются поиски пропавшего 31 августа в Елизовском районе вертолёта Ми-8Т. Группы спасателей отправились разными маршрутами к предполагаемому месту пропажи борта. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Ми-8Т

Проводившие наземный поиск со стороны вулкана Вачкажец спасатели утром 1 сентября продолжили движение после ночлега в районе озера Тахколоч.

Другая группа спасателей и егерей на квадроциклах и высокопроходимой технике продолжили поиски по другому маршруту.

Со стороны села Николаевка в помощь МЧС выдвинулись волонтёры на квадроциклах. Всего в наземном поиске задействовано более 40 человек.

31 августа поиски проводились вертолётом компании «Витязь-Аэро» — владельца пропавшего Ми-8Т.

В МЧС добавили, что поиски затруднены погодными условиями — на Камчатку оказывает влияние циклон, который проявляется плотным туманом и дождём.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8Т, пропавший в районе вулкана Вачкажец, перевозил 19 пассажиров. Всего на борту находились 22 человека. Пилоты во время полёта не сообщали о неполадках. Воздушное судно пропало примерно в 16:15 по местному времени (07:15 мск), когда отправилось с площадки в районе Вачкажца на аэродром в селе Николаевка под Елизово. По факту пропажи вертолёта Ми-8Т на Камчатке возбуждено уголовное дело. Облёт территории не дал результатов из-за низкой облачности. В поисках задействовали наземную группировку спасателей, которые двигаются и со стороны вулкана, и со стороны Николаевки, информировал губернатор Камчатки Владимир Солодов.