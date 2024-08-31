Елизово, Камчатский край, 31 августа, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, пропавший в районе вулкана Вачкажец на Камчатке, перевозил 19 пассажиров. Об этом губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в видеообращении, опубликованном 31 августа в Telegram-канале «Солодов. BRIEF».

Известия/Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что вертолёт с туристами пропал примерно в 16:15 по местному времени (07:15 мск), когда отправился с площадки в районе Вачкажца на аэродром в селе Николаевка под Елизово.

«На борту находились 22 человека: 19 пассажиров и три члена экипажа», — сказал Солодов.

Связь с пилотами потеряна. Облёт территории не дал результатов из-за низкой облачности. В поисках задействовали наземную группировку спасателей, которые двигаются и со стороны вулкана, и со стороны Николаевки, добавил глава региона.

Солодов подчеркнул, что поиски продолжатся, несмотря на тёмное время суток и непогоду. Они сосредоточены вдоль долины реки Быстрой. Операцию не свернут до тех пор, пока не появятся риски для здоровья и жизни спасателей.

Как сообщало ИА Регнум, связь с пилотами вертолёта Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропала вскоре после вылета. Они не сообщали о неполадках после того, как поднялись в воздух.

МЧС направило свой вертолёт для участия в поисках. СК России возбудил уголовное дело по факту пропажи воздушного судна.