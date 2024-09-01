Прага, 1 сентября, 2024, 03:16 — ИА Регнум. Украинские представители получили от Хорватии символические ключи от роботизированной системы разминирования DOK-ING-MV-4. Церемония передачи состоялась на форуме по международной безопасности GLOBSEC в Праге.

turbosquid.com Система разминирования DOK-ING-MV-4

Вице-премьер и министр обороны Хорватии Иван Анушич вместе с сотрудниками компании-производителя вручил ключи от роботизированной системы замминистра экономики Украины Игорю Бескоровайному и замминистра стратегических отраслей Сергею Боеву.

Разработчик в информационном ролике уточнил, что с начала спецоперации ВСУ предоставили 42 роботизированные системы разминирования. Кроме того, Хорватия подготовила для данных работ 150 специалистов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая хорватское издание Advance написало, что западным странам придётся принимать решение о судьбе Украины на фоне продвижения Вооружённых сил России. В статье говорилось, что у партнёров не осталось оружия, способного дать Киеву какую-либо надежду на победу в конфликте с РФ. В сложившейся ситуации Запад может либо продолжать безрезультатно поставлять Киеву оружие, что может привести к прямому вовлечению союзников Украины в конфликт, либо заставить киевские власти начать мирные переговоры.