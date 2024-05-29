Загреб, 29 мая, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Западным странам придётся принимать решение о судьбе Украины на фоне продвижения Вооружённых сил России. Об этом 17 мая написало хорватское издание Advance.

Иван Шилов ИА Регнум

«Русские продвигаются уверенно, и всё более очевидно, что вскоре придётся принимать ключевое решение по Украине. Решение окончательное. Придётся определиться, что именно нужно от Украины Западу, чего он хочет добиться этим конфликтом», — отмечается в публикации.

По словам автора материала, у западных стран не осталось оружия, способного дать Киеву какую-либо надежду на победу в конфликте с Россией, и теперь пришло время определиться с дальнейшей судьбой Украины.

Уточняется, что в сложившейся ситуации западные страны могут либо продолжить безрезультатно поставлять Киеву оружием, что может привести к прямому вовлечению союзников Украины в конфликт, либо заставить киевские власти начать мирные переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая американский журнал Newsweek написал, что Украине придётся пойти на мирную сделку на условиях России, если Киев с союзниками не сумеют быстро снабдить ВСУ вооружениями и бойцами для продолжения украинского конфликта. По словам авторов публикации, 2023 год показал «значительную слабость» в действиях Киева и то, что его поддержка Западом не гарантирована.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин отметил, что с удивлением смотрит на заявления «западных дружков» об «отказе» российской стороны от переговоров по Украине. Российский лидер указал на то, что Москва не отказывалась вести переговоры по Украине, добавив, что это сделал Киев с целью победить на поле боя.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания Киевом новых территориальных реалий.