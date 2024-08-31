Щелковский район, Московская область, 1 сентября, 2024, 02:43 — ИА Регнум. В Щёлкове по местам жительства троих подозреваемых в нападении со стрельбой на свадебный автобус следователи провели обыски. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

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«С задержанными работают следователи. Решается вопрос о предъявлении им обвинений и избрании меры пресечения», — пояснили в ведомстве.

На данный момент возбуждено уголовное дело за хулиганство. Максимальная мера наказания — лишение свободы на срок до семи лет.

Инцидент произошёл на улице Центральной. Подозреваемые остановили автобус и разбили пассажирское стекло, осколки которого ранили людей, в том числе несовершеннолетних.

Как сообщало ИА Регнум, полиция задержала четверых мужчин, которые 30 августа с оружием напали на свадебный автобус в ходе дорожного конфликта в подмосковном городе Щёлково. Ими оказались охранники бизнесмена Евгения Храпова, который владеет крупной сетью стрип-клубов и караоке в Москве. За действиями своих охранников предприниматель наблюдал из машины, не пытаясь их остановить.

После обстрела автобуса из травматического оружия мужчины скрылись, позднее их задержали в кальянной в Щёлкове.

На автомобиле Infiniti, на котором передвигались предприниматель и его охранники, числится более 1730 штрафов почти на 1,8 млн рублей, большинство — за превышение скорости. Автомобиль изъят.