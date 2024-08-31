Лондон, 1 сентября, 2024, 02:26 — ИА Регнум. В Лондоне вспыхнувший после серии взрывов пожар возник на съёмках, которые проходили рядом со стадионом О2. О причине происшествия заявила городская полиция.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«Нам известны сообщения о взрывах, которые были слышны в районе O2 на [полуострове] Гринвич. Это было частью заранее запланированного съёмочного мероприятия в районе Кеннинг Таун», — уточнили правоохранители в соцсети X.

Угрозы для жизни людей нет, заключили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 31 августа около крытой арены О2 на юго-востоке Лондона раздались взрывы. В небе были видны большие клубы дыма и огонь. По прибытии пожарных расчётов уже горели легковой и грузовой автомобили.

В центре Лондона 17 августа горел исторический дворец Сомерсет-хаус, в котором располагался художественный музей. Вспыхнула крыша здания. В тушении пожара принимали участие около 100 огнеборцев.