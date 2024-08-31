Курск, 31 августа, 2024, 21:59 — ИА Регнум. Командир батальона ВС РФ с позывным Отмель погиб, защищая приграничье в Курской области. Ценой жизни он помог бойцам батальона прорваться к своим, рассказал 31 августа военный корреспондент Александр Коц.

Global Look Press/Belkin Alexey/NEWS.ru

Заместитель командира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным Кадет рассказал военкору, что комбат обладал большим авторитетом и сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни. Замкомандира батальона отметил, что был знаком с командиром на протяжении полутора лет и сражался рядом с ним, передаёт KP.RU.

Бойцы батальона почти две недели в окружении удерживали позиции и не давали ВСУ продвинуться глубже на территорию Курской области, отметил Коц. Военные оказались зажаты на территории женской колонии ИК-11 и пошли на прорыв, выполнили свою задачу и дали время для подхода подкрепления в приграничье, рассказал военкор. Морские пехотинцы и десантники из резервов вступили в бой, комбат Отмель числился пропавшим без вести, но позднее вышедшие из окружения военные подтвердили, что он погиб.

Комбат понимал, что для его бойцов территория ИК-11 стала «Брестской крепостью», он уже не мог пробиться к ним, но ценой жизни сохранил бойцам батальона возможность прорваться к своим, подчеркнул Коц.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о героическом подвиге — спасении 18 бойцов в Суджанском районе Курской области в момент нападения ВСУ. Командир взвода спас ребят, но сам погиб, сражаясь с украинскими боевиками.