Минск, 31 августа, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Белорусский актёр Георгий Малявский умер 31 августа в Минске на 78-м году жизни. Об этом говорится на странице биографии Малявского на сайте «Кино-Театр. Ру».

kino-teatr.ru Георгий Малявский

Малявский известен по сериалам «Мухтар», «Чернобыль», «Заступники» и другим.

Георгий Малявский родился в 1946 году в Минске. В 1970 году окончил актёрский факультет Белорусского театрально-художественного института.

С 1971 по 2020 год он работал в Белорусском театре имени Янки Купалы. Малявский является заслуженным артистом Белорусской ССР.