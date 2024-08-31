Щёлково, Московская область, 31 августа, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Кадры нападения на свадебный автобус в городе Щёлково Московской области появились в Сети.

Кадр из видео

Как видно на кадрах, передвигающиеся на внедорожнике мужчины остановили микроавтобус и разбили пассажирское стекло. Осколки стекла попали в салон автомобиля, внутри которого находились дети.

Что послужило причиной конфликта — неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые с оружием напали на свадебный автобус в ходе дорожного конфликта в подмосковном городе Щёлково.

В МВД добавили, что после случившегося нападавшие скрылись. Против напавших возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.