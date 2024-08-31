Донецк, 31 августа, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Главной целью и мечтой первого главы ДНР Александра Захарченко было привести Донецкую Народную Республику домой, в Россию, и эта мечта уже сбылась, отметил в интервью «Донецкому агентству новостей» политолог Владимир Бидёвка.

РИА Новости/Алексей Куденко Александр Захарченко

Захарченко погиб шесть лет назад, 31 августа 2018 года, в результате организованного Киевом теракта в центре Донецка.

Сбудется и другая мечта первого главы ДНР — накрыть огромный стол вдоль всей улицы Артёма в Донецке для всех жителей республики после победы, сказал политолог.

«Александр Владимирович был воином и лидером, который повёл за собой народ Донбасса в самый сложный и судьбоносный период нашей истории. Каким он был главой, человеком? Настоящим! Без прикрас. Он искренне любил республику и Россию, всегда был среди людей и честно смотрел им в глаза. И жители отвечали ему взаимностью — его искренне любил и поддерживал весь Донбасс», — сказал Бидёвка.

Прозвище «Батя», данное Захарченко в Донбассе, говорит само за себя, добавил политолог.

Как передавало ИА Регнум, Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка, куда отправился на встречу с друзьями. В заведении была установлена бомба, при взрыве политик получил несовместные с жизнью травмы и скончался по пути в больницу. Подробности его убийства стали известны из перехваченного разговора между сотрудником и агентом СБУ. Исполнителю убийства заплатили 5 млн рублей.

В июне 2024 года суд приговорил Александра Погорелова, обвинённого в покушении на убийство Захарченко и в убийстве комбата ДНР Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.