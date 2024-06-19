Москва, 19 июня, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Александра Погорелова, проходившего в качестве основного обвиняемого по делу о покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и убийстве комбата ДНР Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, приговорили 19 июня к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Эрик Романенко / ТАСС Василий Чурилов, Артем Ен и Александр Погорелов (слева направо на втором плане)

«По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — сказал судья в Южный окружном военном суде, где рассматривалось дело.

В частности, Погорелов признан виновным в теракте, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ.

Остальные фигуранты дела — Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артём Ен — получили от 12 до 17 лет строгого режима. Чурилова обвиняли по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, Ена — в содействии террористической деятельности.

Как передавало ИА Регнум, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка, куда отправился на встречу с друзьями. В заведении была установлена бомба, при взрыве политик получил несовместные с жизнью травмы и скончался по пути в больницу.

Подробности его убийства стали известны из перехваченного разговора между сотрудником и агентом СБУ. Исполнителю убийства заплатили 5 млн рублей.

Командир батальона «Спарта» армии ДНР Арсен Павлов, более известный под позывным Моторола, был убит 16 октября 2016 года в лифте своего дома в Донецке с помощью взрывного устройства. Вместе с ним погиб его охранник. Позже в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства Моторолы и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.