Вильнюс, 31 августа, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Победитель московской Олимпиады 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа скончался на 65-м году жизни, сообщила 31 августа пресс-служба Федерации водных видов спорта Литвы.

РИА Новости/Сергей Гунеев Робертас Жулпа

Причина смерти не называется.

Советская пловчиха Лина Качюшите заявила RT, что причиной смерти Жулпы могло стать хирургическое вмешательство. Спортсмен ранее обратился в больницу с жалобами на боли в спине, из-за которых у него начала отказывать правая нога. Ему удалили грыжу, после чего у Жулпы резко обострились проблемы с внутренними органами.

Жулпа родился в 1960 году в Вильнюсе. В 1980 году спортсмен выиграл золото московской Олимпиады в гонке на 200 м брассом. В 1981 и 1983 годах он становился победителем европейских чемпионатов в брассе и смешанной эстафете. Кроме того, в 1983 году Жулпа выиграл Универсиаду в гонке на 200 м брассом.

В 1988 году спортсмен эмигрировал в Италию. В течение 11 лет он работал тренером по плаванию в одном из спортивных клубов Милана.