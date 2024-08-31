Стамбул, Турция, 31 августа, 2024, 11:37 — ИА Регнум. В больнице Стамбула произошло вооружённое нападение на отделение неотложной помощи, ранены пять человек, включая сотрудника полиции, передаёт TRT Haber.

İHA

По данным телеканала, инцидент произошёл в районе Бахчелиэвлер в европейской части Стамбула. Злоумышленники открыли огонь по находившимся в отделении людям. Личности нападавших на данный момент не установлены.

Сообщается, что в результате произошедшего были ранены двое гражданских лиц, полицейский, представитель жандармерии, а также сотрудник охранной фирмы. Пострадавшим оказана необходимая помощь, их жизни ничего не угрожает.

На данный момент идёт поиск злоумышленников, вблизи медучреждения был найден брошенный ими автомобиль.

Ранее в Стамбуле произошло вооружённое нападение на одну из гостиниц. Некоторые из пуль нападавших попали в проезжавший рядом автобус с пассажирами, пострадавших не оказалось.

Как сообщало ИА Регнум, группа вооружённых людей ворвалась в отделение полиции в Ереване в районе Нор-Норк. Рядом с полицейским участком взорвалась граната, правоохранители не пострадали.