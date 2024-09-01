ВСУ атаковали Белгородчину: пятеро погибших, 46 раненых — 919-й день СВО
ВСУ атаковали Белгородчину из РСЗО Vampire: пятеро погибших, 46 ранены — 919-й день СВО
Пятеро мирных жителей погибли, ещё 46 получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир») по Белгороду и Белгородскому району накануне вечером, 30 августа. Таким известием от губернатора Вячеслава Гладкова ознаменован новый, 919-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Белгородский глава пояснил утром 31 августа, что после вражеской атаки в больницах сейчас находятся 37 человек, семеро из которых — дети. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, ему сделана операция. К транспортировке в Москву готовятся двое взрослых.
По факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Подробности — в трансляции ИА Регнум.