Пятеро мирных жителей погибли, ещё 46 получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир») по Белгороду и Белгородскому району накануне вечером, 30 августа. Таким известием от губернатора Вячеслава Гладкова ознаменован новый, 919-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Гладкова Последствия обстрела Белгородчины кассетными боеприпасами ВСУ 30 августа 2024 года

Белгородский глава пояснил утром 31 августа, что после вражеской атаки в больницах сейчас находятся 37 человек, семеро из которых — дети. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии, ему сделана операция. К транспортировке в Москву готовятся двое взрослых.

Глава Белгородской области на одном из мест обстрела кассетными боеприпасами ВСУ 30 августа 2024 года. Видеокадр из Telegram-канала губернатора Гладкова.

Последствия обстрела одной из квартир кассетными боеприпасами ВСУ 30 августа 2024 года на Белгородчине. Видеокадр из Telegram-канал губернатора Белгородской области Гладкова

По факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

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