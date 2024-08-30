Москва, 30 августа, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) проверили на «понятность» и устойчивость, сообщила 30 августа пресс-служба «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Пресс-служба московского Общественного штаба по наблюдению за выборами

По словам главы территориальной избирательной комиссии (ТИК) Олега Артамонова, проверка была проведена успешно, система работает в штатном режиме. Артамонов пояснил, что специалисты проверяли систему с точки зрения безопасности и защищённости от возможных внешних воздействий и атак.

«Основной целью была проверка работоспособности и бесперебойности всех узлов системы. Благодаря участию избирателей эта цель была достигнута», — отметил в свою очередь член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин.

Представители НОМ отметили, что в рамках тренировки ДЭГ было выдано более 70 тыс. бюллетеней. Избиратель мог получить полный комплект электронных бюллетеней в соответствии с его активным избирательным правом. В бюллетенях вместо ФИО кандидатов фигурировали «Кандидат 1», «Кандидат 2», вместо названий избирательных объединений — «Партия 1», «Партия 2».

Избирательные комиссии, которые организуют выборы, в ходе тестирования проверяли комплектность электронных бюллетеней, так как избиратель, участвующий в тестировании, должен был получать доступ к электронным бюллетеням в строгом соответствии со своим избирательным правом, сказано в сообщении.

Тестирование ДЭГ проводили с 28 по 29 августа, в нём приняли участие жители 25 регионов, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что исполнительный директор НОМ, председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова посетит избирательные участки Курской области и проверит, как организовано досрочное голосование. Особое внимание будет уделено мерам реагирования на случай внештатных ситуаций.