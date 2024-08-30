Курск, 30 августа, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Исполнительный директор НОМ, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова посетит избирательные участки Курской области и проверит, как организовано досрочное голосование. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Независимого общественного мониторинга (НОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы приехали в Курскую область за тем, чтобы посмотреть, как проходит досрочное голосование, оценить корректность проведения всех процедур, соблюдение закреплённых законом норм и принципов избирательного права и процесса», — заявила Булгакова на пресс-брифинге в Доме журналиста в Курске.

Она сообщила, что планирует проголосовать в регионе, как и многие местные жители. Булгакова отметила, что среди них много политически зрелых и активных людей, которые понимают важность выборов.

Булгакова добавила, что будет работать с экспертами и общественным штабом, который открыт с начала избирательных кампаний и занимается подготовкой наблюдателей. Особое внимание будет уделено мерам реагирования в случае внештатных ситуаций.

С 28 августа в Курской области началось досрочное голосование. К работе приступили 774 избирательных участка.

По словам председателя региональной избирательной комиссии Татьяны Малаховой, на сегодняшний день никаких нарушений не зафиксировано, и люди идут голосовать достаточно охотно.

Избирательные комиссии работают по удобному для жителей графику. Люди могут проголосовать в обеденное время или после рабочего дня.

Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков отметил, что у России есть опыт проведения выборов в сложных обстоятельствах.

«Вспомним опыт проведения выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мы находились там и наблюдали за ходом избирательного процесса», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что будет сделано всё возможное для того, чтобы граждане смогли реализовать своё право на участие в выборах.

Как передавало ИА Регнум, досрочное голосование на выборах губернатора Курской области и на выборах в Законодательное собрание Севастополя стартовало 28 августа и продлится до 5 сентября. Основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.

С 28 августа для жителей Курской области организовали досрочное голосование на участках и на дому. Избирательная комиссия региона приняла соответствующее решение в целях обеспечения безопасности граждан.

Ранее зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что выборы губернатора Курской области переносить не будут. Должность временно исполняющего обязанности губернатора региона занимает Алексей Смирнов.

Руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов рассказал, что в регионах избиратели хорошо знают кандидатов в губернаторы, у действующих глав и временно исполняющих обязанности есть все шансы на победу в первом туре при достаточно высокой явке.

В 21 регионе пройдут выборы губернаторов, а в четырёх других регионах глав изберут депутаты законодательных собраний по представлению президента.

В середине июня глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что дистанционное электронное голосование пройдёт 6–8 сентября в 25 регионах России. По её словам, в 83 субъектах в единый день голосования (8 сентября) организуют около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов. На них свой голос смогут отдать свыше 55 млн избирателей.

В центре Москвы 8 сентября в десятый раз состоится всероссийский марафон «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша». Это событие соберёт ведущих представителей экспертного сообщества России и мира, связанных с избирательным процессом. Они будут обсуждать важные политические вопросы и делиться своим мнением в ходе жарких дискуссий, которые пройдут на площадке «Красного Октября».