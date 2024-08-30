Москва, 30 августа, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Жара до 29 градусов ожидается в Москве в предстоящие выходные, сообщает руководитель прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

ИА REGNUM

По её словам, ближайшие выходные в столице пройдут без осадков, однако давление будет высоким. В Москве будет малооблачная погода, температура воздуха днём поднимется до 29 градусов, ночью — до 16. Также ожидается слабый ветер.

Подобный прогноз синоптик Шувалова сделала и на понедельник, 2 сентября. Изменения в погоде начнут происходить с 5–6 сентября, до этого времени погода в Москве радикально не поменяется.

Правительство столицы рекомендовало в жаркие дни по возможности не выходить на улицу. Если это необходимо, следует надевать головной убор и светлую одежду из лёгких тканей. Также важно соблюдать питьевой режим, отказаться от жирной пищи и кофе.

Как передавало ИА Регнум, в начале сентября в Москве прогнозируется тёплая погода без осадков с температурой воздуха от 21 до 26 градусов.