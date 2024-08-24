Москва, 24 августа, 2024, 13:27 — ИА Регнум. В конце августа и начале сентября в Москве прогнозируется тёплая погода без осадков с температурой воздуха +21… +26 градусов. Об этом 24 августа заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«В выходные дни, 31 августа и 1 сентября, пока вероятный прогноз — плюс 21 — плюс 26 градусов и без осадков, переменная облачность», — сказал он в беседе с «Интерфаксом».

Ранее синоптик сообщил, что в грядущие выходные в Москве и на следующей неделе ожидается жаркая погода с температурой на пять градусов выше климатической нормы. По словам Вильфанда, в столице в это время ожидается температура воздуха +27… + 29 градусов, а в Подмосковье — до + 30 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в воскресенье, 25 августа, в Москве ожидается штилевая погода без осадков. По её словам, температура воздуха в городе в этот день может прогреться до +30 градусов.

Синоптик отметила, что в это время погоду в столичном регионе будет определять антициклон, добавив, что также будет наблюдаться переменная облачность без осадков.