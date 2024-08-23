Чикаго, США, 23 августа, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Армию США превратить в самую сильную и смертоносную в мире пообещала вице-президент и кандидат от демократов на пост американского лидера Камала Харрис, выступая 22 августа на общенациональном съезде однопартийцев в Чикаго, её слова приводит CNN.

(сс) Gage Skidmore Камала Харрис

Харрис в своей программной речи заявила, что в случае победы на выборах станет президентом, который объединит американцев вокруг их самых высоких устремлений. Политик заверила, что она будет главой государства, который «руководит и слушает, который реалистичен, практичен и обладает здравым смыслом».

Кроме того, Харрис затронула тему Вооружённых сил страны и отметила, что сделает американскую армию сильнейшей в мире.

«Как главнокомандующий я обеспечу, чтобы у Америки всегда была самая сильная и самая смертоносная боевая сила в мире», — подчеркнула Харрис.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент США Камала Харрис в ходе заключительной речи на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго официально объявила о согласии баллотироваться на пост президента страны.

Политик стала первой в истории США женщиной афроамериканского и азиатского происхождения, выдвинувшей свою кандидатуру на пост главы государства от крупной политической партии.