Варшава, 30 августа, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Польша отказалась от участия в обучении украинских военных на территории Украины. Об этом сообщил замминистра национальной обороны республики Павел Залевский.

Capt. H Howey/Global Look Press

«Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит», — передаёт его слова «Польское телевидение».

По словам Залевского, Варшава выступает за обучение солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Евросоюза, так как власти Польши считают это более эффективным.

Как сообщало ИА Регнум, американские инструкторы тренировали украинских военнослужащих перед контрнаступлением ВСУ по образцу армии США, однако этот подход оказался безуспешным. Потери ВСУ в ходе контрнаступления оказались значительными, а полоса обороны российских сил — намного прочнее, чем это предполагали в западных странах.

Ранее военный эксперт и офицер танковых войск в запасе Александр Михайловский заявил, что те советы, которые украинским курсантам дают немецкие инструкторы, свидетельствуют о низком уровне квалификации этих «тренеров». По словам эксперта, они становятся причиной больших потерь ВСУ.