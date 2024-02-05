Москва, 5 февраля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил новым генеральным директором Министерства иностранных дел Алексея Островского.

Александр Щербак/ТАСС Алексей Островский

Текст соответствующего указа главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 5 февраля.

«Назначить Островского Алексея Владимировича генеральным директором Министерства иностранных дел России. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», ― говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от занимаемой должности Сергея Вязалова. С поста гендиректора внешнеполитического ведомства его уволили из-за перехода на другую работу.

Как сообщало ИА Регнум, генеральным директором МИД Сергея Вязалова назначили в августе 2015 года вместо Сергея Мареева, занимавшего этот пост с апреля 2012 года.

Гендиректор МИД является заместителем министра и занимается вопросами финансово-хозяйственной деятельности, капстроительства, управления дипсобственностью за рубежом, действиями дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в России.