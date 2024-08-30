Берлин, 30 августа, 2024, 14:47 — ИА Регнум. В городе Тройсдорф Германии произошёл взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

По данным СМИ, в результате инцидента двое сотрудников получили серьёзные ранения. На месте происшествия работают спасательные вертолёты, а также полиция и пожарная бригада. Согласно предварительным данным, речь идёт о происшествии на территории оборонного предприятия Diehl Defense. Взрыв произошёл в одном из зданий предприятия около 09:30 (10:30 мск). По предварительной версии, инцидент случился из-за производственной аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа на заводе по утилизации боеприпасов времён Второй мировой войны в Германии произошёл взрыв. В результате инцидента один человек получил ранения.

Ранее при взрыве на заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» в Ширване пострадали три человека. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести.

15 января в мебельном цехе в Бинагадинском районе Баку произошёл взрыв. Во время спасательно-поисковых работ на месте взрыва из-под завалов извлекли тела семи человек. В связи с произошедшим возбудили уголовное дело.