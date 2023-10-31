Киев, 31 октября, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Украина находится в трудном положении из-за сокращения помощи со стороны США, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Если для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас $61 млрд будет трудно найти», — говорится в сообщении.

При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении $105 млрд на поддержку Израиля и Украины. Запрашиваемая помощь Израилю составила $14,3 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября в палату представителей Конгресса внесли законопроект о предоставлении Израилю экстренной дополнительной помощи в размере $14,3 млрд. В нём отсутствуют статьи расходов для Украины и Тайваня.

Ранее 20 октября президент США Джо Байден запросил у Конгресса $100 млрд на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню. Байден попросил законодателей одобрить финансирование Киева в размере $61,3 млрд и ещё $14,3 млрд — на помощь Израилю.

Администрация США 25 сентября составила список реформ, которые должны произойти на Украине для оказания дальнейшей военной поддержки. Среди условий: Киев должен провести реформы в СБУ, изменить процедуру госзакупок вооружения в соответствии со стандартами НАТО, усилить антикоррупционную прокуратуру.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в июне заявил, что за полтора года оказания ЕС помощи Украине результат фактически нулевой и даже отрицательный.