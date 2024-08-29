Москва, 29 августа, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Появились кадры с допроса пленного бойца ВСУ, единственного выжившего при штурме женской колонии в Малой Локне Курской области. Видео опубликовано в Telegram-канале «Два майора».

Кадр из видео

Юрий Радченко служил в 95-й аэромобильной штурмовой бригаде. Весной 2024 года он был насильно мобилизован, спустя три месяца военной подготовки его подразделение направили к границе с Россией.

«Когда прибыли в Курскую область, приказали штурмовать. Если бы мы отказались, нас бы расстреляли», — рассказал он.

По словам пленного, во время штурма женской колонии в Малой Локне погибли все бойцы его бригады. Радченко был ранен, после чего сдался в плен ВС России.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 27 августа отразили попытки прорыва ВСУ в Малую Локню Суджанского района Курской области на машинах Marder и Stryker. Военные мотострелкового батальона заняли оборону в здании ИК-11.

По данным Минобороны, российские бойцы возвели защитные сооружения по периметру и героически удерживали позиции в течение нескольких дней. При попытке прорваться ВСУ потеряли около десяти боевых машин пехоты и бронетранспортёров и около сотни боевиков.

Для недопущения прорыва ВСУ к Малой Локне, находясь в окружении, российские военные вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций, уточнили в ведомстве. Поддержку занимающим оборону в колонии силам осуществляли экипажи армейской авиации и артиллерия, которые наносили удары по резервам ВСУ.