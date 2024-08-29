Москва, 29 августа, 2024, 17:53 — ИА Регнум. В Филимонковском районе Москвы откроется новый корпус школы. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Кадр из видео

«Открываем новое здание школы № 1392 в Филимонковском районе. Учебный корпус на улице Братьев Бромлей рассчитан на 1100 учеников 1–11 классов», — написал он.

Мэр отметил, что в здании оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортивные залы, пространство для занятий живописью, а также помещения для танцевального и шахматного кружков. Важной частью школы является многофункциональное многосветное пространство, где можно проводить различные школьные мероприятия, в том числе занятия по танцам и актёрскому мастерству и встречи с родителями. На территории здания установили спортивные площадки и обустроили пространство для отдыха. Первые ученики придут в школу уже 2 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Москве ввели в эксплуатацию школу в составе жилого комплекса в районе Коммунарка. Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что особенностью учебного заведения является наличие IT-полигона с робоклассами.