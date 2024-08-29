Пермь, 29 августа, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Пожизненный приговор за убийство трёх человек вынес бывшему участнику группы «Вагнер» Григорию Старикову Пермский краевой суд. Об этом говорится в документах суда апелляционной инстанции.

РИА Новости / Антон Денисов

Суд установил, что 17 июня 2023 года в Березниках Стариков поссорился со своими знакомыми — женщиной и двумя мужчинами — и избил их металлической монтировкой. Конфликт произошёл, когда все они распивали спиртные напитки.

Потерпевшие скончались на месте. Стариков нанёс каждому от 18 до 22 ударов по голове и телу. Вину мужчина полностью признал.

Приговор Старикову огласили 1 марта, но осуждённый и адвокаты обжаловали решение суда. Защитники заявили, в частности, что участнику боевых действий необходимы длительное лечение и реабилитация, а не пожизненный срок. Также они утверждали, что мужчина употреблял спиртное, стараясь заглушить посттравматический синдром, и преступление было совершено им вследствие полученной на фронте контузии.

Апелляционный суд оставил в силе приговор Пермского краевого суда, решение вступило в законную силу. В нём говорится, что Стариков умышленно убил знакомых. Дополнительным смягчающим обстоятельством признано наличие у осуждённого органического расстройства личности. В перечне отягчающих обстоятельств присутствовала непогашенная судимость за «умышленные преступления средней тяжести».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Луганский гарнизонный военный суд приговорил подполковника ВС РФ Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима за убийство и хулиганство, а также лишил его звания Героя России. Было установлено, что в августе 2023 года в Луганске Магасумов застрелил знакомую девушку в ходе ссоры. Военный вину не признал. Защита настаивала, что в смерти девушки виновен сослуживец Магасумова, якобы случайно нажавший на курок пистолета, при этом сам подполковник покинул место конфликта.