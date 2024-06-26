Луганск, 26 июня, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Луганский гарнизонный военный суд приговорил Героя России Ирека Магасумова к 11 годам колонии строгого режима за убийство и хулиганство. Об этом 26 июня сообщил его адвокат Константин Елфимов в интервью газете «Коммерсантъ».

Алексей Майшев/РИА Новости Ирек Магасумов

По его словам, Магасумова признали виновным по ч. 1 ст. 105 («Убийство») и ст. 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса Российской Федерации. По совокупности преступлений суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима и лишил звания Героя России.

Гособвинение также запрашивало лишения Магасумова звания подполковника, но суд принял решение сохранить воинское звание и три ордена Мужества.

Отмечается, что Магасумов свою вину не признал. По утверждению стороны защиты, настаивавшей на оправдательном приговоре, вина Магасумова не доказана.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл 11 августа 2023 года в Луганске. По версии следствия, Магасумов и его сослуживец познакомились с девушками в кафе, вышли на улицу, где из-за внезапно возникшего конфликта Магасумов застрелил одну из новых знакомых. По версии защиты, виновен в случившемся его сослуживец, якобы случайно нажавший на курок во время проверки пистолета, в то время как сам подполковник ушёл с места событий. В ноябре сообщалось, что следователи назначили по делу обвиняемого в убийстве 12 экспертиз, в том числе медико-криминалистические, баллистические и психолого-психиатрические.