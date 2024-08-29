Курск, 29 августа, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Более 350 человек из Курской области помогли найти сотрудники Российского Красного Креста (РКК) за прошедшую неделю, сообщил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Global Look Press

«За последнюю неделю ребята нашли более 350 человек», — сказал он в интервью «РИА Новости».

По словам Мирошника, зачастую это люди, потерявшие связь с близкими. К примеру, кого-то направили в один пункт временного размещения (ПВР), в то время как другие поехали в другой ПВР.

Посол добавил, что эвакуация населения такого масштаба, к сожалению, всегда приводит к временной потере связи между родственниками. В решении этого вопроса помогают сотрудники РКК.

Ранее покинувшие дома жители Суджанского района Курской области сообщили, что были вынуждены спасаться с детьми вплавь и прятаться по кустам от украинских боевиков, обстреливающих улицы с мирными жителями.

Спасатели МЧС и волонтёры помогли воссоединиться 330 семьям, которые были эвакуированы из приграничных районов Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 11,5 тыс. эвакуированных, в том числе 3,5 тыс. детей, находятся в пунктах временного размещения, лечебных и социальных учреждениях, оздоровительных лагерях в 29 регионах. В Курской области размещены около 7 тыс. человек.

Начиная с 6 августа украинские военные предпринимают попытки атаковать Курскую область. Российские военные не позволили им проникнуть вглубь региона, остановив ВСУ в приграничных районах. Согласно последним данным, опубликованным Минобороны России, совокупные потери ВСУ на курском направлении достигли 7 тыс. военных.