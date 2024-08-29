Владивосток, 29 августа, 2024, 08:05 — ИА Регнум. В Приморском крае расследуют два уголовных дела, возбуждённых в связи с обрушением мостов у села Невское и через реку Соколовка. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Материалы уголовного дела

В Telegram-канале ведомства уточнили, что два уголовных дела возбуждены в отношении должностных лиц из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, которые отвечают за приведение мостовых сооружений в надлежащее техническое состояние, но не приняли мер по реконструкции мостов через реку около села Невское и через реку Соколовка. Чиновников подозревают в превышении должностных полномочий.

Следователи установили, что в сваях опор моста через реку около села Невское Лесозаводского района разрушился бетон, на дорожном покрытии появились трещины и прогибы. Обследование сооружения проводили в декабре 2013 года. Тогда мост был признан аварийным и до настоящего времени ремонтно-восстановительные работы на сооружении должным образом не выполнялись.

Мост через реку Соколовка в Чугуевском районе из-за сквозного разрушения покрытия, искривления профиля проезжей части также был в аварийном состоянии. В июле 2022 года суд возложил на минтранс Приморья обязанность по приведению мостового сооружения в надлежащее состояние в течение двух лет.

Кроме того, прокуратура и полиция с мая 2021 года по июль 2024 года выявляли нарушения о непринятии мер по приведению мостов в надлежащее состояние. Соответствующие меры реагирования вносились в адрес минтранса.

Следователи в рамках уголовных дел допрашивают свидетелей, изучают изъятую документацию.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа в Чугуевском округе Приморья из-за сильных ливней обрушился автомобильный мост через реку Соколовку. Движение по нему закрыли и организовали объезд по альтернативной дороге.

В начале апреля в Смоленской области обрушился Панинский мост, который являлся важнейшей автомобильной артерией, соединяющей центр города с микрорайонами Московский и Юбилейный. По данному факту возбудили уголовное дело о халатности (п. 2 ст. 293 УК РФ).