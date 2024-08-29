Николаев, Украина, 29 августа, 2024, 07:47 — ИА Регнум. В Киеве будут шокированы, узнав имена людей, выступающих против официальных украинских властей. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Много молодёжи, что меня, честно, удивляет. Много бизнесменов и чиновников. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена», — рассказал подпольщик в интервью KP.RU.

По его словам, всех участников сопротивления можно назвать русскими. В основном их возраст около 35 лет, люди семейные, среднего достатка. Они не просят оплаты за свои услуги, хотя им предлагали, отметил Лебедев.

Костяк подполья составляют около 100 человек, больше всего с Юго-Восточной Украины. Также есть информаторы с центральной и западной части страны, есть из Польши, Германии, США, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа подполье проинформировало об ударах по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины. Было не менее шести прилётов. Одни удары сопровождались сильным выбросом пламени, за другими следовала продолжительная и мощная детонация. В результате, предположительно, уничтожили систему ПВО, утверждал Лебедев.

Также подполье сообщило об ударе российских войск по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. По данным пророссийского сопротивления, удар был нанесён в ночь на 27 августа по гостинице, где находились иностранцы. Военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых, после чего врачей допустили к остальным пострадавшим.