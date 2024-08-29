Подпольщик: Украину шокируют имена людей из сопротивления
Подпольщик Лебедев: Киев будет шокирован именами людей из сопротивления
Николаев, Украина, 29 августа, 2024, 07:47 — ИА Регнум. В Киеве будут шокированы, узнав имена людей, выступающих против официальных украинских властей. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Много молодёжи, что меня, честно, удивляет. Много бизнесменов и чиновников. Есть и высокого ранга, персоны известные. Думаю, на Украине будут в шоке, если узнают их имена», — рассказал подпольщик в интервью KP.RU.
По его словам, всех участников сопротивления можно назвать русскими. В основном их возраст около 35 лет, люди семейные, среднего достатка. Они не просят оплаты за свои услуги, хотя им предлагали, отметил Лебедев.
Костяк подполья составляют около 100 человек, больше всего с Юго-Восточной Украины. Также есть информаторы с центральной и западной части страны, есть из Польши, Германии, США, добавил он.
Как передавало ИА Регнум, 27 августа подполье проинформировало об ударах по военному аэродрому в Хмельницкой области Украины. Было не менее шести прилётов. Одни удары сопровождались сильным выбросом пламени, за другими следовала продолжительная и мощная детонация. В результате, предположительно, уничтожили систему ПВО, утверждал Лебедев.
Также подполье сообщило об ударе российских войск по месту размещения иностранных инструкторов ВСУ в Кривом Роге. По данным пророссийского сопротивления, удар был нанесён в ночь на 27 августа по гостинице, где находились иностранцы. Военные медики вывезли около 15 англоязычных раненых, после чего врачей допустили к остальным пострадавшим.