Штат Калифорния, США, 28 августа, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Транснациональная американская корпорация Google скрывала от акционеров информацию о проблемах в российских судах, а на данный момент намерена запретить иностранным компаниям предъявлять претензии за пределами США и Великобритании. Об этом 28 августа сообщили «Ведомости».

Julian Stratenschulte/Global Look Press

В окружном суде Калифорнии 28 августа состоится первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today, «Спас» и «Царьград». Корпорация требует ввести анти-исковые запреты из-за принятия решения российских инстанций о разблокировке их YouTube-каналов.

Партнёр адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян пояснил, что Google начала судебный процесс, чтобы заблокировать активность компаний РФ в зарубежных юрисдикциях, где исполняются судебные решения.

По мнению Зурабяна, причиной нынешних недовольств Google могло стать то, что её материнская компания Alphabet не освещала в публичной отчётности данные о судах, создавших риски для зарубежных активов компании.

Alphabet в своей отчётности указывала на наличие юридических вопросов, связанных с Россией, но не считала, что они окажут «существенное негативное влияние».

В отчетности Google также нет информации о том, что суд в ЮАР вынес решение об аресте всех активов корпорации на территории страны в обеспечение заявления телеканала «Спас».

Юрист Дмитрий Аграновский высказал мнение, что Google могла скрыть от акционеров данные о наложении штрафов на компанию в России, а также возможный арест активов в ЮАР.

Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и других стран по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом.

При этом есть предположение, что суд Калифорнии может отменить выданный 21 августа запрет российским СМИ вести процессы за границей, оставить его в силе и отложить судебное заседание.

Как сообщало ИА Регнум, Google откровенно манипулирует системой правосудия, пытаясь через суды в США и Великобритании заблокировать исполнение решений российских судов за границей, это похоже на попытку корпорации уклониться от ответственности. Об этом 28 августа заявил член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, комментируя первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград».

Роскомнадзор 26 июля заявил, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.