Москва, 28 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Google откровенно манипулирует системой правосудия, пытаясь через суды в США и Великобритании заблокировать исполнение решений российских судов за границей, это похоже на попытку корпорации уклониться от ответственности. Об этом 28 августа заявил член комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, комментируя первое слушание по иску Google к телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград», которое должно было пройти в окружном суде Сан-Хосе (Калифорнии) 28 августа.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

Google требует введения антиисковых запретов из-за решения российских судов о разблокировке их YouTube-каналов (сервис принадлежит Google). Он утверждает, что исполнение этого решения российского суда «нарушит принципы надлежащей правовой процедуры». По информации газеты The Telegraph, заявление в суд было подано 19 августа. Аналогичный иск был подан 16 августа в Высокий суд правосудия Англии и Уэльса. Американская компания хочет получить судебное решение, которое не позволит иностранным компаниям предъявлять претензии Google за пределами США и Великобритании. По словам партнёра адвокатского бюро Art de Lex Артура Зурабяна, судебный процесс в Калифорнии направлен на блокирование активности российских компаний в зарубежных юрисдикциях, где сейчас происходит исполнение судебных решений.

«Но ещё более тревожным является то, что Google, похоже, скрывает от своих акционеров истинные масштабы рисков. Вместо того чтобы честно признать перед инвесторами возможные убытки и последствия судебных разбирательств за рубежом, компания предпочитает действовать за кулисами, идя на любые жертвы ради создания красивой картинки и уклонения от ответственности. Это не только показывает, как далеко Google готов зайти, чтобы защитить свои активы, но и вызывает вопросы о прозрачности и честности перед акционерами», — подчеркнул Немкин.

Председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отметил, что поведение Google в этой ситуации напоминает человека, который хочет решить свои проблемы с помощью психолога, но при этом отказывается от услуг специалистов, которые рассказывают неприятную правду. Он ищет тех, кто будет убеждать его в собственной правоте.

«Но отличие между Google и этим человеком в том, что последствия такого поведения распространяются не на ограниченный круг лиц в виде семьи, коллег и друзей, а фактически на весь мир. В попытках избежать признания своей неправоты Google пренебрег законодательством многих стран и обманул своих акционеров, не сообщив им о проигранных делах. И всё это лишь ради того, чтобы ни в коем случае не разблокировать российские СМИ. Вывод простой: компания настолько сильно не хочет, чтобы мир узнал правду о Донбассе и специальной военной операции, что готова рисковать своими активами в других странах и лгать собственным акционерам», — отметил депутат.

Партнёр адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян отметил, что, как и любая другая компания подобного масштаба, Google имеет большой опыт разрешения споров в различных юрисдикциях по всему миру, и применение этих знаний для защиты собственных активов — логичный для ИТ-гиганта шаг.

«Однако стремление корпорации использовать свои финансовые и юридические ресурсы для избегания ответственности вызывает обеспокоенность как у экспертов, так и у представителей властей различных стран. Насторожиться стоит и акционерам — применяя сомнительные способы для защиты своих интересов, Google в том числе скрывал часть информации от них по судебным разбирательствам, которые закончились арестом имущества компании», — добавил юрист.

Российские СМИ уже обращались в суды Турции, Испании, Венгрии, ЮАР, Алжира, Египта, Вьетнама, Сербии, Киргизии и других стран с целью признания и приведения в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом. По словам Зурабяна, нынешние действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google — Alphabet — долгое время не отражала в своей публичной отчётности информацию о судебных процессах, которые поставили под риск его активы за рубежом.

В своей отчетности Alphabet указывала на наличие юридических вопросов, связанных с Россией, но не считала, что они окажут «существенное негативное влияние». Однако детали споров в отчётности не раскрывались, например, в ЮАР суд вынес определение об аресте всех активов Google — акции дочерних компаний и IP объекты на территории страны в обеспечение заявления телеканала «Спас».

Адвокат Дмитрий Аграновский отметил, что руководство Google могло принять меры для сокрытия от акционеров существенных фактов деятельности, таких как наложение на компанию штрафов, в том числе в России, или возможного ареста активов, как в ЮАР.

Он добавил, что Google торгуется на биржах NASDAQ, NYSE и LSE, работа которых регулируется правилами и национальным законодательством, накладывающих на эмитентов обязанность по раскрытию существенной информации.

Требования Google направлены против заявлений российских СМИ о признании и приведении в исполнение соответствующих решений российских судов в иностранных юрисдикциях. Однако пока неизвестно, какое решение примет американский суд, а затем и британский. По словам представителя, 26 августа российские СМИ направили свою правовую позицию в окружной суд Калифорнии, проявив уважение к суду и зарезервировав право на возражение против его компетенции в будущем.

У суда 28 августа большая свобода действий. Он может отменить выданный 21 августа запрет российским СМИ вести процессы за рубежом, оставить его в силе или отложить судебное заседание. Предварительные позиции российских СМИ по иску Google в американский суд были направлены 26 августа. В Высокий суд правосудия их должны направить до 6 сентября.

Судебные тяжбы Google с российскими медиакомпаниями тянутся с 2020 года после того, как YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и «РИА ФАН» «в связи с нарушениями законодательства о санкциях и правил торговли». Владельцы этих ресурсов находятся под санкциями в США с конца 2014 года.

Российские вещатели затем обратились в Арбитражный суд Москвы с целью отмены решения о блокировке ресурсов. Ответчиками выступали ирландский Google Ireland, американский Google LLC, а также представитель компании в России — ООО «Гугл». Весной 2021 года столичный суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам и каналу под угрозой начисления прогрессивного штрафа за неисполнение судебного решения.

После начала Россией спецоперации на Украине в феврале 2022 года Google без объяснения причин заблокировал аккаунты ещё 20 российских СМИ, таких как НТВ, ТНТ, «Звезда», «Спас» и Russia Today. Они также обратились в московский арбитраж, который также удовлетворил их требования к компаниям Google.

В феврале 2022 года ФАС России признала Google LLC нарушителем российского законодательства: статьи 10, часть 2 о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга) из-за произвольных блокировок аккаунтов и каналов российских вещателей и взыскала с них штраф в размере 2 млрд рублей, а позже увеличила сумму до 4 млрд рублей в связи с неуплатой.

Через месяц ООО «Гугл» частично удовлетворил требования «Царьграда» и, по словам представителям этого канала, выплатил им 1 млрд рублей, а затем первая компания подала заявление о собственном банкротстве. В ноябре 2023 года суд признал её банкротом, а затем включил в реестр требований кредиторов компании «Гугл» до 32,7 млрд рублей.

3 августа сервис перестал воспроизводить видео в высоком качестве у некоторых пользователей. По словам российских властей, проблемы в работе YouTube связаны с бездействием Google по модернизации своего оборудования, хотя в самой компании заявляют, что сбои в работе видеохостинга не связаны с техническими проблемами.

Как передавало ИА Регнум, в США отменили слушания по иску Google к российским СМИ — RT, «Спасу» и «Царьграду», которое должно было состояться 28 августа в окружном суде Калифорнии. Суд обязал стороны в срок до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам.

Роскомнадзор 26 июля заявил, что многочисленные нарушения законодательства РФ, неуважение к России и её гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У властей есть достаточно инструментов «для мотивации» этой компании в сложившейся ситуации, право их использования Роскомнадзор оставляет за собой, отмечалось в заявлении.

С начала августа, по данным профильных сервисов, число жалоб российских пользователей на проблемы в работе YouTube значительно увеличилось. В частности, россияне отмечали, что YouTube перестал воспроизводить видео высокого качества почти во всех браузерах.

Пользователи YouTube перенесли на Rutube около 2 млн видео менее чем за две недели. Ранее в Rutube отмечали, что больше 30 тыс. авторов каждый день загружают контент на платформу, около половины из них пользуются сервисом импорта из YouTube. К концу августа просмотры, посвящённые видеоиграм, выросли по сравнению с июлем в 8,5 раза, прослушивания аудиоконтента увеличились за месяц в 15 раз.