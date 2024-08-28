Курск, 28 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Покинувшие дома жители Суджанского района Курской области сообщили, что были вынуждены спасаться с детьми вплавь и прятаться по кустам от украинских боевиков, обстреливающих улицы с мирными жителями,

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Жительница района Алина Бобровская рассказала, как украинские военные перекрывали людям дорогу в Суджанском районе Курской области.

«Знакомые выезжали через село Гуево на машине. (ВСУ. — Прим. ред.) обстреляли машину. Немножко водителя ранило, жену там оглушило, но именно машину обстреляли украинцы, которые стоят там на Гончаровке, потому что там выезда больше нет», — рассказала она военному следователю СК РФ, проводившему опрос.

По словам женщины, для спасения от военных ВСУ мирные жители переправлялись на лодке через реку, затем по лесу выходили в село Плёхово. Оттуда их на машинах забирали волонтёры.

Другая жительница области Нина Девятилова рассказала, что, услышав звуки стрельбы, от страха выбежала в огород у своего дома.

«Выбежали в огороды, в кустах сидели, пережидали. А они (ВСУ. — Прим. ред.) стреляли. Вниз по улице съехали и там стреляли», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с 6 августа украинские военные предпринимают попытки атаковать Курскую область. Российские военные не позволили им проникнуть вглубь региона, остановив ВСУ в приграничных районах. Согласно последним данным, опубликованным Минобороны России, совокупные потери ВСУ на курском направлении достигли 7 тыс. военных.

В медицинских службах 21 августа сообщили, что число погибших при атаке ВСУ на Курскую область возросло до 31 человека. В общей сложности у 143 человек медики диагностировали травмы различной степени тяжести.

В регионе развернули 84 пункта временного размещения, в которых находятся свыше 66,5 тыс. жителей, в том числе почти 1,4 тыс. детей.