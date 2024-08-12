Москва, 12 августа, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Мошенники в России принялись тестировать новую и очень сложную схему с использованием портала «Госуслуги» и приложения для электронной подписи «Госключ», сообщают 12 августа «Известия» со ссылкой на экспертов платформы «Мошеловка».

Иван Шилов ИА Регнум

Проект «Мошеловка» создало движение «Народный фронт». Координатор платформы Евгения Лазарева рассказала, что уже поступило несколько обращений от граждан, который столкнулись с описанной мошеннической схемой. Она отметила, что аферисты выбирают своими жертвами людей пенсионного и среднего возраста, пользуясь их доверчивостью и исполнительностью.

Схема, придуманная мошенниками, имеет несколько уровней. Злоумышленники получают доступ к личному аккаунту человека на «Госуслугах». После для подписания документов в «Госключе» они загружают в специальный раздел фальшивую нотариальную доверенность, дающую право распоряжаться всеми счетами пользователя. Владельцу аккаунта поступает уведомление о необходимости подписать документ.

Затем с жертвой по телефону связывается мошенник, который представляется сотрудником органов. Аферист пытается убедить человека, что все его счета скомпрометированы и нужно срочно подписать доверенность, чтобы сохранить денежные средства.

В случае, если жертва действует согласно сценарию преступников, запускается вторая часть мошеннической схемы. Гражданину звонит другой аферист, который говорит, что он «настоящий» сотрудник органов, а человек до этого разговаривал с мошенником. Он просит жертву незамедлительно перевести деньги на «безопасный счет».

Лазарева добавила, что граждане обычно плохо знают правила оформления доверенностей, что увеличивает вероятность обмана их злоумышленниками.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана и создают для этого групповые «корпоративные чаты» в мессенджерах с фейковыми аккаунтами руководителей. Далее в группу отправляется сообщение о предстоящей проверке, из-за чего создается искусственная паника. Участникам чата аферисты предлагают перевести деньги, взять кредит или установить программное обеспечение с вредоносным кодом.

В середине июля появилась информация о том, что в России существенно возросло число телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.