Краснодар, 28 августа, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Пострадавший после атаки ВСУ на морской порт Кавказ скончался, сообщил 28 августа главный врач Керченской больницы №1 Марат Еникеев.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«(Был) госпитализирован один человек, состояние тяжёлое, пострадавший умер», — цитирует Еникеева ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 22 августа нанесли удар по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту Кавказ. На борту находились 30 резервуаров.

В ходе атаки пропал без вести один человек. С атакованного парома спасли 17 человек, четверых из них госпитализировали. Ответственность за атаку на порт взяли Военно-морские силы Украины. Спикер ведомства Дмитрий Плетенчук 23 августа заявил, что Киев считает этот объект одним из важных элементов российской логистики.