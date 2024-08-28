Казань, 28 августа, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Самолёты, выполнявшие рейсы в Казань, направили на запасной аэродром из-за временных ограничений в работе казанского аэропорта. Об этом сообщила 28 августа пресс-служба воздушной гавани.

Almaz Mustafin/ Global Look Press

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — говорится в сообщении.

Международный аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничение действует до особого распоряжения, пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Росавиация проинформировала о введении ограничений в аэропорту Казани с 7:00 мск. Полёты временно прекращены в целях безопасности, пояснили в ведомстве.

Казанский аэропорт несколько раз приостанавливал работу за последние месяцы. В частности, небо над городом закрывали 27 июля, 3 и 10 июня, 23 мая.