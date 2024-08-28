Казань, 28 августа, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил 28 августа пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 07:00 мск», — говорится в сообщении.

Ограничения введены в целях безопасности — это главный приоритет, пояснил представитель Росавиации.

В пресс-службе международного аэропорта Казань имени Габдуллы Тукая сообщили, что прибывающие самолёты перенаправляются на запасной аэродром в Самару. Воздушная гавань закрыта на приём и отправку рейсов «до особого распоряжения».

Казанский аэропорт несколько раз приостанавливал работу за последние месяцы. В частности, небо над городом закрывали 27 июля, 3 и 10 июня, 23 мая.

Как сообщало ИА Регнум, минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, российские средства противовоздушной обороны отразили атаку 12 украинских беспилотников. Восемь дронов уничтожили в небе над Воронежской областью, четыре — над Ростовской.

В Воронежской области обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Александр Гусев. В Россошанском районе временно эвакуировали жителей двух населённых пунктов.

В Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелся топливный склад, сообщил в глава региона Василий Голубев в Telegram-канале. Он отметил, что угрозы распространения огня на жилые дома нет, люди не пострадали.